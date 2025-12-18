Skip to Content
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

ICE, crosswalks, LB & Glendale speed cameras, LAPD, bike lanes, Councilmember Lee, Tesla, car-nage, and more

11:07 AM PST on December 18, 2025

Memorial for Nadir Gavarrete at 4th and New Hampshire this morning. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

LAPD

They Came to Mourn. LAPD Came in Force. Now Two Men Could Face Serious Consequences Because LAPD Won’t Acknowledge They Were Wrong.

The July 7 vigil for Kenny Hall had been peaceful until LAPD arrived and began pushing people around. When peacemaker Shamond "Lil AD" Bennett tried to intervene and de-escalate LAPD, officer Evan Mott assaulted him. When Dontreal Washington protested, officers punched him in the face. Then LAPD arrested them both.

December 18, 2025
crosswalks

LAPD Shuts Down Volunteers Repainting Nadir Gavarrete Memorial at Koreatown Intersection

At the deadly 4th/New Hampshire intersection, LAPD shut down Crosswalks Collective L.A.'s unpermitted safe streets work

December 17, 2025
SGV Hikes and Bikes

SGV Hikes and Bikes – Hacienda Hills

Steep, green, quiet, and foggy. Plus, it has an ADA trail.

December 16, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

National Guard, Long Beach speed cameras, Camino City Terrace, Ktown, Wilshire/Crenshaw, Santa Monica, parking, car-nage, and more

December 16, 2025
The Week In...

This Week in Livable Streets

Monrovia to Santa Monica Public Transit Adventure, and more

December 15, 2025
