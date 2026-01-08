Thursday’s Headlines

- ICE Terror: Protests Planned Over ICE Killing - 5pm Today Mariachi Plaza (Reddit)
- Pasadena Police Arrest ICE Watchdog (L.A. Taco)
- Metro Subway Construction Continues in Beverly Hills (Beverly Press)
- Beverly Hills PD Preps For Station Opening (Beverly Press)
- Temporary Parking/Lane Restrictions For Santa Monica Blvd Construction (CCWWN)
- Park, Sidewalk and Other Boyle Hts Projects Opening in 2026 (BH Beat)
- Walk ‘n Rollers Host Car-Free Back to School Competition (Culver City Crossroads)
- Santa Clarita Residents Express Anger Over Lengthy Construction Road Closure (KHTS)
- Carnage: One Killed, One Injured In Sierra Highway Head-On Crash (KTLA, SC Signal)
- LB Hit-and-Run Driver Killed Cyclist Earlier (LB Post, Biking in L.A.)
- Pasadena Transit Bus Drivers Saved 500 People During Fires (NBC4)
