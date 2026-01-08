Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Thursday’s Headlines

ICE, Metro D Line subway, SM Blvd construction, Culver City, Santa Clarita, car-nage and more

9:39 AM PST on January 8, 2026

Nearly completed Metro La Cienega/Wilshire Station. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror: Protests Planned Over ICE Killing - 5pm Today Mariachi Plaza (Reddit)
    • Pasadena Police Arrest ICE Watchdog (L.A. Taco)
  • Metro Subway Construction Continues in Beverly Hills (Beverly Press)
  • Temporary Parking/Lane Restrictions For Santa Monica Blvd Construction (CCWWN)
  • Park, Sidewalk and Other Boyle Hts Projects Opening in 2026 (BH Beat)
  • Walk ‘n Rollers Host Car-Free Back to School Competition (Culver City Crossroads)
  • Santa Clarita Residents Express Anger Over Lengthy Construction Road Closure (KHTS)
  • Carnage: One Killed, One Injured In Sierra Highway Head-On Crash (KTLA, SC Signal)
  • Pasadena Transit Bus Drivers Saved 500 People During Fires (NBC4)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

