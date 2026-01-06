Tuesday’s Headlines

- Rain + No Resurfacing = Car-Damaging Potholes (KTLA)
- Michael Monks: L.A. Is Not Fixing Streets (KFI)
- One Year After Mass Wildfire Destruction (L.A. Podcast, Public Press, LAist, KABC, KCAL)
- Living Without A Car In Los Angeles (Bike Boy L.A.)
- L.A. Approves Chandler Bikeway Construction (@lintonjoe Bluesky)
- South Pas Honors 710 Freeway Fighter Joanne Nuckols (SP Review)
- LAX Construction Demolishing Ped Bridge To Parking (KTLA)
- East L.A. Walking Club Keeps Neighbors Active and Connected (BH Beat)
- Metro Briefly Closes Wilshire/Vermont Station Due to Suspicious Package (KCAL)
- Carnage: Palmdale Driver Critically Injures Pedestrian (KTLA)
