Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

Potholes, wildfires, car-free life, Chandler bikeway, South Pasadena freeway fighter, East L.A. walks, car-nage, and more

10:18 AM PST on January 6, 2026

LADOT rendering of center-running Chandler bike lanes

  • Rain + No Resurfacing = Car-Damaging Potholes (KTLA)
    • Michael Monks: L.A. Is Not Fixing Streets (KFI)
  • One Year After Mass Wildfire Destruction (L.A. Podcast, Public Press, LAist, KABC, KCAL)
  • Living Without A Car In Los Angeles (Bike Boy L.A.)
  • L.A. Approves Chandler Bikeway Construction (@lintonjoe Bluesky)
  • South Pas Honors 710 Freeway Fighter Joanne Nuckols (SP Review)
  • LAX Construction Demolishing Ped Bridge To Parking (KTLA)
  • East L.A. Walking Club Keeps Neighbors Active and Connected (BH Beat)
  • Metro Briefly Closes Wilshire/Vermont Station Due to Suspicious Package (KCAL)
  • Carnage: Palmdale Driver Critically Injures Pedestrian (KTLA)
    • Santa Clarita Freeway Crash Kills One Person (NBC4)
    • PD Seeks Hit-and-Run Driver Who Severely Injured Van Nuys Pedestrian (KTLA)
    • Driver Crashes Into Granada Hills Restaurant At Lunchtime (LAT, KTLA)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

