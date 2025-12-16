Skip to Content
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

National Guard, Long Beach speed cameras, Camino City Terrace, Ktown, Wilshire/Crenshaw, Santa Monica, parking, car-nage, and more

8:37 AM PST on December 16, 2025

Camino City Terrace. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • As Judge Ordered, National Guard Troops Leave L.A. (LAT)
  • Long Beach Planning Speed Camera Program (NBC4)
  • More On Camino City Terrace Open Streets (BH Beat)
  • More On Ktown Landlord Converting Parking to Housing (L.A. Local)
  • Caltrans Blocking Tenants From Buying 710 Freeway Homes (Pasadena Now)
  • 196-Unit Affordable Mixed-Use Planned For Metro Wilshire/Crenshaw Site (Urbanize)
  • Santa Monica Rejected Olympic Volleyball, Plans How Events Will Work (SM Next)
  • OC Cities Look To Patch Budgets By Increasing Parking Revenue (Voice of OC)
  • Carnage: Samaritans Rescue Driver From Burning Car After Beverly Grove Crash (KTLA)
    • Multiple People Injured In Car vs. LAX Shuttle Bus Crash (KABC)
    • L.A. Animal Roadkill Numbers Going Up (Xtown)
  • CA Joins Lawsuit Against Uber For Deceptive Billing Practices (KTLA)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

