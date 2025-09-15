Monday’s Headlines

- ICE Abducts Car Wash Workers In Long Beach, Santa Ana (NBC4)
- Pomona A Line Opening This Friday (Secret L.A.)
- Culver City Robertson Concrete-Curb-Protected Bike Lane Under Construction (Reddit)
- Pasadena Commission Approves North Lake TOD Plan (Pasadena Now)
- SAFE Turns Ten (Biking in L.A.)
- Culver City Approves Stairway Reform (CC Crossroads)
- Glendale Seeks Input On Mobility Plan (GNP)
- San Bernardino Arrow Debuts Hydrogen Train (KABC)
- Torched On Tourism Unions Wages Win
- Riders Positive About New LAX Station (The Source)
- Long Beach Looks Curb Vacant Lot Issues (LAist)
- Carnage: Seven Hospitalized In DTLA Car Crash (NBC4)
- Driver Dies Crashing Into Riverside County Backyard (KCAL)
- Brightline Vegas High-Speed Rail Tries To Curb Rising Costs (NPR)
- CA High-Speed Rail Construction Proceeding Amidst Challenges (LAist)
- Transit-Oriented Development Bill SB79 Passes, Now In Newsom's Hands (LAist)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA