Monday’s Headlines

- City Councilmember Nithya Raman Enters Race For Mayor (LAist, LAT, Mar Vista Voice, SFV Sun, Spectrum1, Daily News)
- Spectrum1 On City Council Races
- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Crosswalks Collective Turns 4, Paints New Crosswalks (@linton.joe Bluesky)
- L.A. Podcast Talks ICE, LAPD, Wasserman
- Growing Calls For Casey Wasserman To Step Down From LA28 (Torched, CCWW News)
- More On Monterey Park Data Center Ballot Measure (Public Press)
- Burbank Officials Bemoan CA SB79 Transit-Oriented Housing Law (Leader)
- San Marino Bemoans E-Bikes (SM Tribune)
- Neighbors Push To Ban Harmful Chemical At Torrance Refinery (LAT)
- Carnage: Santa Clarita DUI Driver Kills Couple (KABC, KTLA)
- Hit-and-Run Driver Kills Long Beach Cyclist (Watchdog, Biking in L.A., Post, KTLA, NBC4, KCAL)
- Victims Of Westwood Car Crash Identified (LAist, CCWW news)
- Councilmember Yaroslavsky Could Speed Up Westwood Safety Plans
- Woman Injured In Boyle Heights Street Racing Crash (KTLA)
- Study: Electric Cars Mean Cleaner Air (LAist)
