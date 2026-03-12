Thursday’s Headlines

- It's Too Darn Hot (KCAL, NBC4, LAist)
- Debate Over Parking vs. Housing By Sierra Madre Station (Pasadena Now)
- Biking in L.A. Shares Urgent Alerts From SAFE and Streets for All
- Ohio Avenue Project Would Improve Bicyclist Safety (Daily Bruin)
- Council Forms Committee To Shape ULA Mansion Tax Reform (LAist)
- Santa Monica Has Newly Red Broadway Bus Lane (SM Next)
- Upcoming Meetings For Culver City Sepulveda Revamp (CC Crossroads)
- Responding to CA Laws, WeHo Commission Approves Parking Reforms, Including Unbundling (Beverly Press)
- Safer Beacon Crosswalk Coming to Valley Village School (SFV Sun)
- 455-Apt 473-Pking Mixed-Use Under Construction In Chinatown (Urbanize)
- North Glendale Concerns Over Proposed 5-Story Residential Development (CV Weekly)
- Metrolink Train Killed Glassell Park Pedestrian (Eastsider)
- With High Gas Prices, Should You Drive An EV? (NBC4)
- Carnage: WeHo Driver Strikes, Injures Person In Wheelchair (WeHo Times)
- Santa Clarita Transit Bus Driver Kills Cyclist (Biking in L.A., KHTS, SC Signal)
- Riverside Driver Kills Pedestrian "Just An Accident" (KCAL)
- Driver Injured Crashing Into Mid-City Store (KCAL)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA