Today's Headlines

Thursday’s Headlines

Record heat, parking, Ohio Ave., Measure ULA, Culver City, gas prices, car-nage, and more

9:48 AM PDT on March 12, 2026

Driver crashed into mid-city market – screengrab via KCAL

  • It's Too Darn Hot (KCAL, NBC4, LAist)
  • Debate Over Parking vs. Housing By Sierra Madre Station (Pasadena Now)
  • Biking in L.A. Shares Urgent Alerts From SAFE and Streets for All
  • Ohio Avenue Project Would Improve Bicyclist Safety (Daily Bruin)
  • Council Forms Committee To Shape ULA Mansion Tax Reform (LAist)
  • Santa Monica Has Newly Red Broadway Bus Lane (SM Next)
  • Upcoming Meetings For Culver City Sepulveda Revamp (CC Crossroads)
  • Responding to CA Laws, WeHo Commission Approves Parking Reforms, Including Unbundling (Beverly Press)
  • Safer Beacon Crosswalk Coming to Valley Village School (SFV Sun)
  • 455-Apt 473-Pking Mixed-Use Under Construction In Chinatown (Urbanize)
  • North Glendale Concerns Over Proposed 5-Story Residential Development (CV Weekly)
  • Metrolink Train Killed Glassell Park Pedestrian (Eastsider)
  • With High Gas Prices, Should You Drive An EV? (NBC4)
  • Carnage: WeHo Driver Strikes, Injures Person In Wheelchair (WeHo Times)
    • Santa Clarita Transit Bus Driver Kills Cyclist (Biking in L.A., KHTS, SC Signal)
    • Riverside Driver Kills Pedestrian "Just An Accident" (KCAL)
    • Driver Injured Crashing Into Mid-City Store (KCAL)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

