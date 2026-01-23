Friday’s Headlines

- More on Metro Approving Sepulveda Rail (LAist, LAT, Public Press, SMDP, KTLA, KCAL, KABC, NBC4)
- More on Metro Approving Hawthorne Blvd Alignment (Daily Breeze, Easy Reader)
- Metro Opposes CA Transit-Oriented Housing Law SB79 (LAist)
- South Pasadena Scrambles For SB79 Exemptions (SP Review)
- West Hollywood Begins Painting Bike Lanes Green (WeHoTimes)
- Councilmember Blumenfield Pushes to Pause "Dangerous" Country Club Housing (Valley News Group)
- City Council Approves Funds To Hire More LAPD (LAist, Sentinel)
- People Are Dying In L.A. County Jails (Witness L.A.)
- Caltrans Upgrading Avenue 60 Bridge Rails (Pasadena Now)
- Carnage: Pacoima Driver Crashes Into Home, Injuring 2 People (KTLA, KCAL, NBC4)
