Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI

Advertisement opens in a new tab.

Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

ICE, DIY crosswalks, Torrance rail, Sepulveda rail, Metro, Pasadena, car-nage, and more

8:54 AM PST on January 20, 2026

Metro Lawndale rail right-of-way where C Line extension is planned. September 2025 Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Kidnapped 88 People In SoCal Last Week (L.A. Taco)
  • DIY Crosswalk Press Event Today (Biking in L.A.)
  • Metro Torrance Rail Extension Still Faces Two Alternatives (Daily Breeze)
  • Metro Planning Chief Praises Sepulveda Rail as a Generational Project (LAT)
  • Metro Loves Drives, Slow-Walks Bus Lanes (Michael Schneider)
  • Pasadena Installed Five Speed Feedback Signs (Pasadena Now)
  • Carnage: Person Killed In 5-Car Crash On 5 Freeway By Griffith Park (LAT, Eastsider)
    • Woodland Hills Driver Crashes Into Tree, Killing Passenger (KTLA, NBC4)
    • Driver Crashes Into Long Beach Pharmacy (KTLA)
    • Man Asks For Public's Help To ID Glendale Driver Who Killed Fiancé (NBC4)
    • Panorama City Hit-and-Run Driver Crashes Into Skateboarder (KTLA)
  • More On Uber Push For CA To Limit Lawyer Fees (LAT)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

Streetsblog CAL

Santa Monica Parking Enforcement Vehicles to Use AI Cameras to Ticket Bike Lane Violations

Similar to on-bus AI cameras for bus lanes, but with two new wrinkles: cameras will be on city cars, and will detect bike lane blockers

January 16, 2026
Today's Headlines

Friday’s Headlines

ICE, Metro vs. SB79, Olympics, Santa Monica parking, homelessness, Koreatown, Santa Clarita, Malibu, car-nage, and more

January 16, 2026
Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Advertisement opens in a new tab.

SGV

Monrovia’s ‘Haiku Park’ is Now Open

Satoru Tsuneishi Park honors the acclaimed poet once incarcerated in an internment camp.

January 15, 2026
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

LAPD, potholes, green bike lanes, Metro policing, L.A. River, car-nage, and more

January 15, 2026
Metro

Metro Committee Approves Sepulveda Rail Alignment, Postpones Torrance Rail Approval

Plus: Metro announces a testing snag which means a likely delay for the D Line opening, and supports Foothill A Line extension to Claremont

January 14, 2026
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

ICE, LAX roadway expansion, Sepulveda subway, MLK parade, Pasadena, car-nage, and more

January 14, 2026
See all posts