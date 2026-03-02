Skip to Content
Today's Headlines

Monday’s Headlines

ICE, CicLAvia, Ride that D, large asphalt repair, Long Beach, car insurance, AQMD, Pasadena, Glendale, Wilmington, Black history, car-nage, and more

9:34 AM PST on March 2, 2026

CicLAvia comes to West L.A. on Sunday April 26

  • ICE Terror Continues - L.A. Detainee Dies In Custody (L.A. Taco)
  • CicLAvia Announces West L.A. Event April 26 (Biking in L.A.)
  • Metro "Ride the D" Merch, Wink Wink (Torched, WeHo Times, CCWW News)
  • Four Angelenos File HLA Appeals vs. "Large Asphalt Repair" (Bikas)
  • Metro To Host NoHo-Pasadena BRT Meetings (Burbank Leader)
  • Long Beach Councilmembers Push Safer Streets (LB Post)
  • CA Car Insurance Rates Rising (LAT)
  • Bass Unappoints Raman From Air Board (LAT)
  • Pasadena Repairing $206M Worth Of Sidewalks (Pasadena Now)
  • Glendale La Crescenta Ave. Project Now Expects June Completion (GNP)
  • More On Wilmington Bike/Ped Bridge Groundbreaking (Urbanize)
  • Pasadena Extending Transit Planning Contract (Pasadena Now)
  • 7 So. Cal. Black History Sites (L.A. Local)
  • Carnage: 2 Killed, 3 Injured In Moorpark Head-On Crash (KABC)
    • Hit-and-Run Driver Severely Injures Boyle Heights Cyclist (KTLA)
    • Hit-and-Run Driver Kills Newport Beach Pedestrian (KTLA)
    • Driver Kills Rialto Pedestrian (KCAL)
    • Driver Overturns Car On 10 Freeway In West Covina (KCAL)
    • Driver Crashes Into Pasadena Liquor Store (KCAL, Pasadena Now)
  • Heat Wave Breaks Records (KTLA)
  • After US Attacks Iran, Oil/Gas Prices Rising (KABC, NBC4)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

