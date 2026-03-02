Monday’s Headlines

- ICE Terror Continues - L.A. Detainee Dies In Custody (L.A. Taco)
- CicLAvia Announces West L.A. Event April 26 (Biking in L.A.)
- Metro "Ride the D" Merch, Wink Wink (Torched, WeHo Times, CCWW News)
- Four Angelenos File HLA Appeals vs. "Large Asphalt Repair" (Bikas)
- Metro To Host NoHo-Pasadena BRT Meetings (Burbank Leader)
- Long Beach Councilmembers Push Safer Streets (LB Post)
- CA Car Insurance Rates Rising (LAT)
- Bass Unappoints Raman From Air Board (LAT)
- Pasadena Repairing $206M Worth Of Sidewalks (Pasadena Now)
- Glendale La Crescenta Ave. Project Now Expects June Completion (GNP)
- More On Wilmington Bike/Ped Bridge Groundbreaking (Urbanize)
- Pasadena Extending Transit Planning Contract (Pasadena Now)
- 7 So. Cal. Black History Sites (L.A. Local)
- Carnage: 2 Killed, 3 Injured In Moorpark Head-On Crash (KABC)
- Heat Wave Breaks Records (KTLA)
- After US Attacks Iran, Oil/Gas Prices Rising (KABC, NBC4)
