Tuesday’s Headlines

- ICE Kavanaugh Stops Continue (L.A. Taco)
- Meeting Tonight on Playa del Rey Safety Improvements (Biking in L.A.)
- Commission Recommends L.A. City Council Expand to 25, Ranked Choice Voting (LAist, LAT)
- Metro Contracts For Shuttle Buses For World Cup (Daily News)
- Police Kill Armed Suspect In Shooting at Sierra Madre Villa A Line Station (Pasadena Now, KTLA, NBC4)
- Commission Looks To Racial Healing For 710 Stub Area (Pasadena Now)
- Culver City Kicking Off New Bike Bus Today (CC Crossroads)
- Carnage: Long Beach Driver Kills Toddler and Seriously Injures Two Adults Sitting On Front Steps of Apartment Building (LB Post, KTLA, KCAL)
- Hit-and-Run Driver Kills Driver Fixing Flat On 5 Freeway In Castaic (KABC)
