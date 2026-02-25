Skip to Content
Wednesday’s Headlines

Westwood, SB79, shade competition, Bundy TOD, Pasadena parking, car-nage, and more

9:41 AM PST on February 25, 2026

Chilled Air modular shade structure rendering by Minh Anh Nguyen and Matthew Mejia

  • In-Person Meeting For Westwood Ohio Ave Bikeway Tomorrow (SM Mirror)
  • Planning Committee Grapples With L.A. City SB79 Homes-near-Transit Response (@lintonjoe)
  • ShadeLA Competition Proposes Modular Shade Structures (USC)
  • 8-Story, 40-Home, 3-Parking Development Proposed By Bundy Station (Urbanize)
  • Deficit Projected For Pasadena Parking Funds (Pasadena Now)
  • Carnage: Driver Crashes Into DTLA Flower Vendor Stand, Injuring 6 (LAT, NBC4)
    • 5 People Injured When DTLA Driver Crashes Into Several Parked Cars (KTLA, KABC)
    • Ventura Driver Hits and Hospitalizes Pedestrian (KTLA)
    • Newhall Truck Driver Hits and Hospitalizes Pedestrian (KHTS)

