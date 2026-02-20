Friday’s Headlines

- So Cal ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Safety Improvements Needed After Fatal PDR Crash (Westside Current)
- Sunday Memorial For Regan Cole-Graham (Biking in L.A.)
- Mayor Bass To Highlight City Pothole Repairs (KTLA)
- probably the city should resurface streets instead of costly ineffective "large asphalt repair"
- LADOT Yanks City PSA Urging Riders Not To Poop On Buses (KCAL)
- Santa Monica To Celebrate Pico Quick-Build Safety Upgrades (SM Next)
- Pasadena Accessibility Commission Reviews Bus, Parking Plans (Pasadena Now)
- City Attorney Report Against Venice Dell Housing (Mar Vista Voice)
- Legislator Calls For Session To Address High Gas Prices (KHTS)
- Carnage: Driver Hospitalized From Mid-City Freeway Crash (MyNewsLA)
- More on CA Bill Could License Some E-Bikes (KTLA)
