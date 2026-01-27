Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

Measure ULA, ICE, SB79, World Cup, CD9, Glendale, UCLA, Expo Park, WeHo, car-nage, and more

9:26 AM PST on January 27, 2026

Santa Monica & Vermont Apartments ULA-funded transit-oriented affordable housing. February 2024 under construction photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror and Resistance Continue (L.A. Local)
    • Churches, Clergy Resist ICE Terror (L.A. Taco, SFV Sun)
    • CA Law Enforcement Assist ICE, Despite Sanctuary Laws (L.A. Taco)
    • Alhambra Rally Against ICE Terror (NBC4)
  • L.A. Podcast Talks Housing, ULA, SB79, and More
  • SBCA On Metro Opposing Transit-Oriented Housing
  • Bass Announces World Cup Hospitality As Hospitality Wanes (Torched)
  • Pivotal Black/Latino Election In L.A. Council District 9 (Capital & Main)
  • Under CA Mandate, Glendale Could Reverse Sears Housing Rejection (Urbanize)
  • UCLA Requiring E-Bike, E-Scooter Registration (Daily Bruin)
  • Exposition Park To Receive $100M Improvements For Olympics (Sentinel, Spectrum1)
  • Arts Are Booming In Pico Union (L.A. Local)
  • Caltrans Installs Anti-Graffiti Plastic Ivy On DTLA Freeway (KCAL, KABC, NBC4)
  • 99-Unit 47-Parking Mixed-Use Planned In Beverly Grove (Urbanize)
  • More On WeHo Painting Bike Lanes Green (Canyon News)
  • Moderates vs. Nimbys vs. Yimbys (Larchmont Buzz)
  • Carnage: Santa Clarita DUI Driver Flips Car Crashing Into Parked PD Car (SC Signal)
    • Echo Park Van Driver Crashes Into Sign, Parked Cars (Eastsider)
    • Fast Moving Anaheim Driver Crashes Into Parked Cars (KTLA)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

