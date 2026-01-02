Skip to Content
Today's Headlines

Friday’s Headlines

10:02 AM PST on January 2, 2026

Santa Monica Big Blue Bus onboard electronic signage. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • Boyle Heights Neighbors Stepped Up Resistance in 2025 (BH Beat)
  • Stalled No-Riders Metro Bus Crashes Into Pole/Backyard In Lakeview Terrace - One Person Injured (KTLA, NBC4, KCAL)
  • Beverly Hills Plans For Metro D Line Subway Opening (Beverly Press)
  • Big Blue Bus Has Great On-Board Signage (@linton.joe Bluesky)
  • Large Onramp Pothole In Arcadia Gets Its Own Traffic Alert (NBC4)
  • New Traffic Signal and Crosswalk In Lakeview Terrace (SFV Sun)
  • Urbanize's 10 Stories To Watch In 2025
  • Pasadena Studying Rainwater Capture At Jefferson Park (Pasadena Now)
  • Long Beach Cyclist Rode Every Day For 18 Years (LB Post)

