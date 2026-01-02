Friday’s Headlines

- Boyle Heights Neighbors Stepped Up Resistance in 2025 (BH Beat)
- Stalled No-Riders Metro Bus Crashes Into Pole/Backyard In Lakeview Terrace - One Person Injured (KTLA, NBC4, KCAL)
- Beverly Hills Plans For Metro D Line Subway Opening (Beverly Press)
- Big Blue Bus Has Great On-Board Signage (@linton.joe Bluesky)
- Large Onramp Pothole In Arcadia Gets Its Own Traffic Alert (NBC4)
- New Traffic Signal and Crosswalk In Lakeview Terrace (SFV Sun)
- Urbanize's 10 Stories To Watch In 2025
- Pasadena Studying Rainwater Capture At Jefferson Park (Pasadena Now)
- Long Beach Cyclist Rode Every Day For 18 Years (LB Post)
