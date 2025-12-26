Skip to Content
Friday’s Headlines

Rain, ICE, bus rider killed, Waymo vs. Santa Monica, Westwood VA, South L.A., Glendale, Malibu, Pershing Square, car-nage, and more

10:05 AM PST on December 26, 2025

  • ICE Terror Continues - 140 Abductions (L.A. Taco)
  • Metro Bus Rider Shoots, Kills Another Rider Near Expo Park (LAT, KCAL)
  • Waymo Sues Santa Monica Over City Push To Abate Noise (SMDP)
  • Appeals Court Affirms Westwood VA Housing Mandate (LAT)
  • 19-Affordable 0-Parking Proposed In South L.A. (Urbanize)
  • Glendale Wrestles With Allowing Montrose Parking To Become Homes (GNP)
  • La Cañada Plan Commission Rejects 3-Story Housing (LCF Outlook)
  • Malibu Push For PCH Safety (SMDP)
  • First Phase Of Pershing Square Revamp Open (Urbanize)
  • Carnage: Two People Killed In Glassell Park Crash (KTLA, Eastsider)
    • Two People Killed In 5 Freeway Crash In Castaic (KTLA, KCAL, NBC4)
    • Driver Kills Long Beach Pedestrian (Watchdog)
    • Person Killed In Winnetka Car Crash (KCAL)
    • Passenger Killed In Long Beach Car Crash (LB Post, KTLA)
    • Driver Killed In East L.A. Solo Car Crash (Eastsider)
    • Hit-and-Run Driver Critically Injures Fullerton Pedestrian (KCAL)
    • Semi-Truck Crashes On 5 Freeway In San Fernando (KCAL)
  • Record Breaking Rains... (LAT, KTLA, NBC4)
    • ...Demonstrate Climate-Disruption-Intensified Weather (LAT)
    • More Rain Ahead (KCAL, KABC)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

