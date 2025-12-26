Friday’s Headlines

- ICE Terror Continues - 140 Abductions (L.A. Taco)
- Deportations Separating Families (SFV Sun)
- Trump's War On Catholics (Capital & Main)
- Metro Bus Rider Shoots, Kills Another Rider Near Expo Park (LAT, KCAL)
- Waymo Sues Santa Monica Over City Push To Abate Noise (SMDP)
- Appeals Court Affirms Westwood VA Housing Mandate (LAT)
- 19-Affordable 0-Parking Proposed In South L.A. (Urbanize)
- Glendale Wrestles With Allowing Montrose Parking To Become Homes (GNP)
- La Cañada Plan Commission Rejects 3-Story Housing (LCF Outlook)
- Malibu Push For PCH Safety (SMDP)
- First Phase Of Pershing Square Revamp Open (Urbanize)
- Carnage: Two People Killed In Glassell Park Crash (KTLA, Eastsider)
- Two People Killed In 5 Freeway Crash In Castaic (KTLA, KCAL, NBC4)
- Driver Kills Long Beach Pedestrian (Watchdog)
- Person Killed In Winnetka Car Crash (KCAL)
- Passenger Killed In Long Beach Car Crash (LB Post, KTLA)
- Driver Killed In East L.A. Solo Car Crash (Eastsider)
- Hit-and-Run Driver Critically Injures Fullerton Pedestrian (KCAL)
- Semi-Truck Crashes On 5 Freeway In San Fernando (KCAL)
- Record Breaking Rains... (LAT, KTLA, NBC4)
