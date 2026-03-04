Wednesday’s Headlines

Skip to Content
Nipsey Hussle Square, Long Beach, marathon, Griffith Park, Sycamore Grove Park, car-nage, and more

8:50 AM PST on March 4, 2026

Roadside memorial for cyclist Andrew Jelmert, killed April 2022 by a driver in L.A.’s Griffith Park. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • Crenshaw/Slauson Dedicated as Nipsey Hussle Square (Sentinel, L.A. Local)
  • More On LB Push For Safer Streets (NBC4)
  • Unofficial Marathon Crash Ride Is This Sunday (LAist)
  • Bike Safety Improvements Coming To Griffith Park (Cm Raman e-news)
  • Westside CD11 Candidates Debate (Mar Vista Voice, Jonathan Hale)
  • L.A. Planning Sycamore Grove Park Revamp (Eastsider)
  • Santa Monica Not Daylighting Intersections (SM Next)
  • Carnage: Fatal Sherman Oaks Crash On 101-405 Freeways Ramp (KTLA, KABC, Daily News)
    • Driver Kills Pedestrian In So. Pasadena (Colorado Blvd, So Pasadenan)
    • Pedestrian Killed In Laguna Hills Parking Lot Crash (KCAL)
    • Driver Injured In Two-Car Crash That Sent Vehicle Into Santa Clarita Fountain (SC Signal)
    • Yorba Linda Father Charged In Son's Modified E-Motorcycle Crash (KTLA)
  • CA to receive $18M For World Cup Transportation (NBC4)
  • Trump ICE Terror Is Also Harming Tourism Economy (Capital & Main)

