Tuesday’s Headlines

- Dangerous Heavy Rains Arriving (LAist, LAT, Pasadena Now, KTLA, KABC, KCAL)
- So Cal ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- L.A. Podcast Reviews Mayor-Council LAPD Budget Dispute
- LAPD Data Omitting Traffic Violence Impacts (Biking in L.A.)
- Take LADOT Survey On Westwood Blvd (CCWW)
- Driver Seriously Injured In A Line Crash In Long Beach (LB Local)
- LAist Looks At Deadly Street Takeovers
- LAist Rides A Waymo Robocar On A Freeway
- Carnage: Palmdale Hit-and-Run Driver Causes 5-Car Crash, Kills One Person (KABC)
- LAT Lists Common Driver Bad Habits, Some Break Laws
- DMV and CHP Announce Administrative Program to Discourage Speeding (KTLA, NBC4)
Streetsblog L.A. will publish lightly today, take a holiday break, and return on Friday December 26.
