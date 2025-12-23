Skip to Content
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

9:12 AM PST on December 23, 2025

Metro A Line train – photo by Joe Linton/Streetsblog

  • Dangerous Heavy Rains Arriving (LAist, LAT, Pasadena Now, KTLA, KABC, KCAL)
  • So Cal ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • L.A. Podcast Reviews Mayor-Council LAPD Budget Dispute
  • LAPD Data Omitting Traffic Violence Impacts (Biking in L.A.)
  • Take LADOT Survey On Westwood Blvd (CCWW)
  • Driver Seriously Injured In A Line Crash In Long Beach (LB Local)
  • LAist Looks At Deadly Street Takeovers
  • LAist Rides A Waymo Robocar On A Freeway
  • Carnage: Palmdale Hit-and-Run Driver Causes 5-Car Crash, Kills One Person (KABC)
    • Asuza 4+Car Crash Sends 4+ People To Hospital (KTLA)
    • Person Killed In East L.A. Solo Car Crash (Eastsider)
    • Pursuit Leads To 4-Car Crash In Long Beach (LB Post)
  • LAT Lists Common Driver Bad Habits, Some Break Laws
  • DMV and CHP Announce Administrative Program to Discourage Speeding (KTLA, NBC4)

Streetsblog L.A. will publish lightly today, take a holiday break, and return on Friday December 26.

Please make a year-end donation to support this site.

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

More from Streetsblog Los Angeles

fundraisers

Dear Streetsblog Readers…

Even though we’re still a small team, Streetsblog L.A. punches above its weight in the depth, quality, and volume of its content.

December 23, 2025
Metro

Watch Nick Andert’s 2025 So Cal Transit Update Video

Get up to speed on what has been happening, and what transit riders can expect in the coming decades

December 22, 2025
Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Advertisement opens in a new tab.

Today's Headlines

Monday’s Headlines

December 22, 2025
SGV Connect

SGV Connect 144: Annual AMA with Foothill Transit

It's the most wonderful podcast of the year

December 19, 2025
L.A. River Bike Path

Friday Round-Up: Speed Cameras, River Path, Memorial Crosswalk, and More

Metro releases L.A. River path draft plan for comment, "large asphalt repair" video, crosswalk memorial, and speed camera programs coming soon to Glendale and Long Beach

December 19, 2025
Today's Headlines

Friday’s Headlines

L.A. River path, Santa Clarita Transit, Chevron fire, Caltrans, Metrolink, and more

December 19, 2025
See all posts