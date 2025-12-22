Monday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Nick Andert 2025 Transit Update (YouTube)
- 710 Housing Tenants Sue Caltrans (Pasadena Now)
- How L.A. Plans To Fight CA SB79 TOD Law (Politico)
- Pasadena CSC Debunks the "Most People Don't Want to Bike" Myth
- More on Metro River Path EIR Release (Urbanize)
- 2026 New CA Housing Laws (LAist)
- Linton Measure HLA Court Date Set for August 2027 (Bikas)
- Metrolink Extension To Santa Barbara Canceled (SoCal Transiteer)
- Carnage: DUI Driver Kills Winnetka Pedestrian (KTLA, KABC, NBC4, KCAL)
- Driver Kills Hacienda Heights Pedestrian (KCAL)
- Person Killed, Person Hospitalized Altadena Angeles Crest Highway Crash (KCAL)
- Felony Hit-and-Run Charges Filed In WeHo Cyclist Killing (WeHo Times, Biking in L.A.)
