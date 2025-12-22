Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Today's Headlines

Monday’s Headlines

10:20 AM PST on December 22, 2025

Photo of L.A. River Path by Joe Linton/Streetsblog

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Metro

Watch Nick Andert’s 2025 So Cal Transit Update Video

Get up to speed on what has been happening, and what transit riders can expect in the coming decades

December 22, 2025
SGV Connect

SGV Connect 144: Annual AMA with Foothill Transit

It's the most wonderful podcast of the year

December 19, 2025
L.A. River Bike Path

Friday Round-Up: Speed Cameras, River Path, Memorial Crosswalk, and More

Metro releases L.A. River path draft plan for comment, "large asphalt repair" video, crosswalk memorial, and speed camera programs coming soon to Glendale and Long Beach

December 19, 2025
Today's Headlines

Friday’s Headlines

L.A. River path, Santa Clarita Transit, Chevron fire, Caltrans, Metrolink, and more

December 19, 2025
LAPD

They Came to Mourn. LAPD Came in Force. Now Two Men Could Face Serious Consequences Because LAPD Won’t Acknowledge They Were Wrong.

The July 7 vigil for Kenny Hall had been peaceful until LAPD arrived and began pushing people around. When peacemaker Shamond "Lil AD" Bennett tried to intervene and de-escalate LAPD, officer Evan Mott assaulted him. When Dontreal Washington protested, officers punched him in the face. Then LAPD arrested them both.

December 18, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

ICE, crosswalks, LB & Glendale speed cameras, LAPD, bike lanes, Councilmember Lee, Tesla, car-nage, and more

December 18, 2025
