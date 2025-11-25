Tuesday’s Headlines

- L.A. Taco Compiles ICE Abductions Since August
- Building Multiracial Solidarity Against ICE (Public Press)
- Burbank To Extend Burbank-Chandler Path (Leader)
- More On Metro Open Streets Funding Push (Biking in L.A.)
- Inglewood PD Violated State Public Records Laws (LAT)
- Santa Monica Halting Waymo Overnight Charging Due To Noise (SMDP)
- Pasadena Finalizing Plans For Pasadena & St. John Avenues Project (Pasadena Now)
- Pasadena To Approve North Lake St. Plan (Pasadena Now)
- Carnage: DUI Driver Kills One In Riverside County (KTLA)
- OC Streetcar Testing for 2026 Opening (LAist)
