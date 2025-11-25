Skip to Content
Tuesday’s Headlines

ICE, Burbank, Inglewood, Santa Monica vs. Waymo, Pasadena, OC, car-nage, and more

8:57 AM PST on November 25, 2025

Burbank Chandler bike path. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • L.A. Taco Compiles ICE Abductions Since August
  • Burbank To Extend Burbank-Chandler Path (Leader)
  • More On Metro Open Streets Funding Push (Biking in L.A.)
  • Inglewood PD Violated State Public Records Laws (LAT)
  • Santa Monica Halting Waymo Overnight Charging Due To Noise (SMDP)
  • Pasadena Finalizing Plans For Pasadena & St. John Avenues Project (Pasadena Now)
  • Pasadena To Approve North Lake St. Plan (Pasadena Now)
  • Carnage: DUI Driver Kills One In Riverside County (KTLA)
    • Driver Kills Fullerton Pedestrian (KCAL)
    • Hit-and-Run Driver Severely Injures Anaheim E-Cyclist (KTLA, NBC4)
  • OC Streetcar Testing for 2026 Opening (LAist)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

