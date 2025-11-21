Friday’s Headlines

- ICE Raids Plague Long Beach (L.A. Taco, LB Post)
- How To Help Resist ICE (Public Press)
- Metro Board Approves Stadium Gondola, Again (@linton.joe Bluesky, Eastsider)
- Despite Council Opposition, Bass Votes To Support Gondola (LAT)
- CicLAvia Turns Melrose Into Stranger Things This Sunday (Beverly Press)
- County To Cut Homeless Services Budget (LAist)
- Daily News Explains CA Intersection Daylighting Law
- Glendale Approves Roadway Design Policy (GNP)
- Waymo Added To Metro Mobility Wallet Program (LAist)
- Car-nage: Tarzana Driver Shears Hydrant, Damaging Adjacent Gas Station (NBC4)
- Passengers Flee Multi-Car Crash In WeHo (WeHo Times)
