Today's Headlines

Friday’s Headlines

ICE, CicLAvia, Dodgers stadium gondola, daylighting, Glendale, car-nage, Waymo, and more

9:36 AM PST on November 21, 2025

Stranger Things themed CicLAvia on Melrose Sunday November 23

  • ICE Raids Plague Long Beach (L.A. Taco, LB Post)
  • Metro Board Approves Stadium Gondola, Again (@linton.joe Bluesky, Eastsider)
    • Despite Council Opposition, Bass Votes To Support Gondola (LAT)
  • CicLAvia Turns Melrose Into Stranger Things This Sunday (Beverly Press)
  • County To Cut Homeless Services Budget (LAist)
  • Daily News Explains CA Intersection Daylighting Law
  • Glendale Approves Roadway Design Policy (GNP)
  • Waymo Added To Metro Mobility Wallet Program (LAist)
  • Car-nage: Tarzana Driver Shears Hydrant, Damaging Adjacent Gas Station (NBC4)
    • Passengers Flee Multi-Car Crash In WeHo (WeHo Times)

