Monday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Supreme Court Lifts Restrictions On ICE Raids (LAist, KCAL, NBC4)
- ICE Raids Hollywood Home Depot (NBC4)
- L.A. Podcast Talks ICE With L.A. Taco's Memo Torres
- CicLAvia Returns To South L.A. This Sunday (Biking in L.A.)
- County Breaks Ground On Puente Hills Landfill Park (L.A. Post, Solis Fb)
- Metro Bus Rider Shoots/Kills Rider In Westchester (KTLA)
- Affordable Housing Opens At Vermont/Manchester (Urbanize)
- Norwalk To Repeal Ban On Homeless Shelters (Patriot)
- Glendale Plans To Regulate Drive-Through Development (GNP)
- Some Oppose Glendale Plan To Allow Housing In Montrose Parking Lots (CV Weekly)
- Larchmont Adds Benches (Larchmont Buzz)
- Carnage: Driver Strikes, Kills Long Beach Toddler (Watchdog, LB Post, KTLA, NBC4)
- OC Deploying Sand To Protect L.A.-San Diego Rail Line (KTLA)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA