Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Monday’s Headlines

10:35 AM PDT on September 8, 2025

Rendering of the “Skywalk” at the future Puente Hills Landfill Park

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
    • Supreme Court Lifts Restrictions On ICE Raids (LAist, KCAL, NBC4)
    • ICE Raids Hollywood Home Depot (NBC4)
    • L.A. Podcast Talks ICE With L.A. Taco's Memo Torres
  • CicLAvia Returns To South L.A. This Sunday (Biking in L.A.)
  • County Breaks Ground On Puente Hills Landfill Park (L.A. Post, Solis Fb)
  • Metro Bus Rider Shoots/Kills Rider In Westchester (KTLA)
  • Affordable Housing Opens At Vermont/Manchester (Urbanize)
  • Norwalk To Repeal Ban On Homeless Shelters (Patriot)
  • Glendale Plans To Regulate Drive-Through Development (GNP)
  • Some Oppose Glendale Plan To Allow Housing In Montrose Parking Lots (CV Weekly)
  • Larchmont Adds Benches (Larchmont Buzz)
  • Carnage: Driver Strikes, Kills Long Beach Toddler (Watchdog, LB Post, KTLA, NBC4)
    • Gardena Hit-and-Run Driver Kills Pedestrian (NBC4, KCAL)
    • Driver Critically Injures WeHo Pedestrian (WeHoTimes)
    • Huntington Pk Hit-and-Run Victim Hospitalized (KTLA)
  • OC Deploying Sand To Protect L.A.-San Diego Rail Line (KTLA)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

Streetsblog CAL

L.A.’s Legislators Want Most Cap-and-Trade Funds for Southland

With the session ending next week, L.A.'s 11th hour demands leaves reauthorization in jeopardy

September 5, 2025
SGV Connect

SGV Connect Podcast: Reclaimers in Housing

This episode features two reclaimers who took a deal with HACLA rather than face eviction. One is safely housed with her family. The other is still seeking a permanent roof.

September 5, 2025
LADOT

Eyes on the Street: L.A. City adds More Concrete Barrier, Requests Feedback

LADOT doubled the length of its new concrete 'Toronto Barrier' bikeway protection. Take a survey to provide feedback.

September 4, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

September 4, 2025
Metrolink

Metrolink Needs to Draw Inspiration from Caltrain’s Electrification Success

Electrification means faster, more frequent, cleaner and quieter trains. If Caltrain (and trains all over the world) can do it, so can Metrolink.

September 3, 2025
See all posts