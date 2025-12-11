Skip to Content
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

ICE, resurfacing scandal, YIMBY lawsuit, DIY crosswalks, ped safety, open streets, SGV greenways, LAPD, car-nage, and more

9:22 AM PST on December 11, 2025

Camino City Terrace open streets this Saturday and Sunday

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • How L.A. Resurfacing Weasels Out of ADA and HLA (Biking in L.A.)
  • Advocates Sue CA Over Suspension Of Duplex Law During Fire Rebuild (LAist)
  • Advocates Push For Higher Fees To Appeal Against Housing Projects (LAist)
  • More On DIY Crosswalk Ticketing (Golden State Report)
  • Drivers Pissed LAPD Enforces Ped Safety Law (NBC4)
  • Metro Kneecapped Open Streets, Because Olympics (Public Press)
  • City Terrace Open Streets This Weekend (Eastsider)
  • L.A. Council Expands Adaptive Reuse, Fosters Office to Housing (Daily News)
  • County Approves SGV Greenway Network (Colorado Blvd)
  • County Sues Oil Companies Over Inglewood Drilling Sites (LAist)
  • LAPD Fails To Report On Less Lethal Weapon Use (LAist)
  • Santa Monica Awarded Grant To Convert Parking To Housing (SM Next)
  • Pasadena Seeks Input On Hill Avenue Calming (Pasadena Now)
  • County OKs New Playgrounds at S. Whittier Mayberry Park (Norwalk Patriot)
  • Carnage: Driver Severely Injures Panorama City Pedestrian (KCAL)
    • Hit-and-Run Driver Crashes Into Metro J Line Bus On 110 Freeway (@south.bay.responders)
    • Suspected DUI Crashes Into 8 Anaheim HS Runners On Sidewalk (KTLA, KABC, NBC4)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

