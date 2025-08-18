Skip to Content
Today's Headlines

Monday’s Headlines

10:55 AM PDT on August 18, 2025

Fountain Avenue in West Hollywood. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Attacks Continue (L.A. Taco)
    • ICE Agents Shoot At Family In Car In San Bernardino (L.A. Taco)
    • Little Tokyo Leaders Compare ICE Raid To WWII Internment (Public Press)
    • TikTokers Fool Algorithm To Get Word Out On ICE Terror (Public Press)
  • WeHo Fountain Avenue Safety Plan Meeting Tomorrow (WeHo Times)
  • LAT Op/ED: How Many Kids Die Before L.A. Improves Safety?
  • Wilmington Residents Want Refinery Shutdown To Clean Air (Public Press)
  • Torched Looks At Olympic Venue Naming Rights
  • Metrolink Train Fatally Strikes Irwindale Pedestrian (KTLA)
  • Lime Pedal-Free "E-Bikes" Arrive In Long Beach (LB Post)
  • Carnage: DUI Driver Crashes Into Downey Home, Kills Person, Injures Another (Downey Patriot, NBC4)
    • Hit-and-Run Driver Kills South L.A. Cyclist (KCAL)
    • Driver Kills Ped Next To Downtown Santa Monica Station (SMDP)
    • Driver Killed In Solo Rollover Crash On 5 Freeway In Anaheim (NBC4, KCAL)
  • So Cal Heat Returning, More Wildfires Expected, Too (LAT, KTLA)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

