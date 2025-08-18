Monday’s Headlines

- ICE Attacks Continue (L.A. Taco)
- ICE Agents Shoot At Family In Car In San Bernardino (L.A. Taco)
- Little Tokyo Leaders Compare ICE Raid To WWII Internment (Public Press)
- TikTokers Fool Algorithm To Get Word Out On ICE Terror (Public Press)
- WeHo Fountain Avenue Safety Plan Meeting Tomorrow (WeHo Times)
- LAT Op/ED: How Many Kids Die Before L.A. Improves Safety?
- Wilmington Residents Want Refinery Shutdown To Clean Air (Public Press)
- Torched Looks At Olympic Venue Naming Rights
- Metrolink Train Fatally Strikes Irwindale Pedestrian (KTLA)
- Lime Pedal-Free "E-Bikes" Arrive In Long Beach (LB Post)
- Carnage: DUI Driver Crashes Into Downey Home, Kills Person, Injures Another (Downey Patriot, NBC4)
- So Cal Heat Returning, More Wildfires Expected, Too (LAT, KTLA)
