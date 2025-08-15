Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Friday’s Headlines

10:22 AM PDT on August 15, 2025

Nadir Gavarrete memorial crosswalk. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

bike lanes

Eyes on the Street: New Armadillo-Type Bike Lane Delineators on Adams

LADOT recently installed hard-plastic delineators on Adams Boulevard and on Spring Street. They're already reducing some dangerous driving behavior.

August 14, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

August 14, 2025
Pedestrian Safety

Stoner Park Crosswalk Saga Draws Attention to L.A.’s Transportation Safety Dysfunction

The story of West L.A. activists creating DIY crosswalks to a popular park caught their Councilmembers' attention and shamed the city into making permanent improvements

August 12, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

August 12, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

August 11, 2025
See all posts