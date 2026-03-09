Monday’s Headlines

- Defining A Major Transit Stop and Its Implications (UCLA ITS)
- SaMo Council Seeks Stronger Boulevard Safety Plan (SMDP)
- LAX Increasing Ride-Hail Fees (KTLA, Daily News)
- Baldwin Hills Crenshaw Plaza Demolition Underway, for Future Housing (Sentinel post and video, KABC, KCAL)
- Redondo Beach Opens Bike/Walk Path Extension (Daily Breeze, Presence News)
- Long Beach To Vote On Rank Choice Voting (LB Post)
- Reimagining Parking Lots into Senior-Friendly Parks in Westlake (UCLA)
- Marathon Heat Doesn't Bode Well (Torched)
- Burbank Plans World Cup Fan Zone (Leader)
- Delayed Long Beach Lagoon Project Could Open This Summer (LB Post)
- Carnage: Driver Killed In DTLA Crash That Blocked Metro Tracks (KTLA, Eastsider)
- CA Dems Push Trump For $2B Olympics Transpo Funding (Spectrum1)
- Crude Oil Price Surges (LAT)
