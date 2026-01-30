Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI

Advertisement opens in a new tab.

Today's Headlines

Friday’s Headlines

ICE terror, national shutdown, participating businesses, protests, journalist arrest, ICE backlash, unity rides

9:37 AM PST on January 30, 2026

National Shutdown today to protest ICE terror

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

L.A. River Bike Path

Comment on Metro L.A. River Path Project by Monday February 2

January 30, 2026
SGV

Alhambra Approves New Pilot Bus Routes

City council knew rerouting wouldn’t please everyone, but eventually it passed 4-0. The bus network reconfiguration is projected to increase ridership 19%.

January 29, 2026
Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Advertisement opens in a new tab.

Today's Headlines

Thursday’s Headlines

ICE, DIY crosswalks, Waymo, LAX people mover, LAPD, Curren Price, WeHo, Measure HLA, CicLAvia, river path, Los Feliz, car-nage, and more

January 29, 2026
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

ICE, ULA mansion tax tweaks delayed, resurfacing, Metro D Line, car-nage, and more

January 28, 2026
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

Measure ULA, ICE, SB79, World Cup, CD9, Glendale, UCLA, Expo Park, WeHo, car-nage, and more

January 27, 2026
The Week In...

This Week In Livable Streets

January 26, 2026
See all posts