Friday’s Headlines

- ICE Terror Continues
- Friday January 30: NO WORK. NO SCHOOL. NO SHOPPING. STOP FUNDING ICE. (National Shutdown)
- List Of National Shutdown Participants (L.A. Taco)
- So Cal Businesses Protesting ICE (BH Beat, KTLA, NBC4)
- How We Are Striking (L.A. Taco)
- Where to Find Today's Anti-ICE Protests (LAT, LAist, Spectrum1, Pasadena Now)
- Fed Agents Arrest Journalist Don Lemon Over ICE Protest (LAT, LAist, KTLA, KABC, NBC4, KCAL)
- ICE Faces Backlash Over Indiscriminate Sweeps (LAT)
- Unity Rides In Memory Of Alex Pretti (Biking in L.A.)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA