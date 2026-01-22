Thursday’s Headlines

- ICE Continues Assault On So Cal Communities (L.A. Taco)
- City Will Not Charge DIY Crosswalk Painter (LAist)
- Metro Looks To Greatly Expand On-Bus AI Camera Enforcement (@lintonjoe Bluesky)
- More On Metro Sepulveda Rail Vote Today (LAT, SFV Sun, Daily News)
- More On Metro Torrance Rail Vote Today (LAist)
- Long Beach Did Not Accomplish Vision Zero Goal (LB Post)
- Eunisses Hernandez Talks MacArthur Park (LAT)
- Biking in L.A. Looks Into LADOT Annual Report
- Resident Leads Ramona Gardens Greening Efforts (BH Beat)
- La Crescenta Ave. Project To Finish In March (GNP)
- 11 Crashes In 3 Years At Huntington Beach Site (NBC4)
