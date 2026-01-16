Friday’s Headlines

- ICE Invades DTLA Fashion District Again (KTLA, KABC, Spectrum1)
- Construction Workers Flee ICE in Montebello (KTLA)
- ICE Abducting East L.A. Workers (L.A. Local)
- ICE Abducts Pomona Uncle Caregiver For Child, After Aunt Was Killed By DUI (KABC)
- Pasadena Worker/Bus-Rider at Center of Racial-Profiling Lawsuit vs. ICE (Pasadena Now)
- Community & Family Press for Answers in Off-Duty ICE Agent Killing of Keith Porter Jr. (SFV Sun, Wave)
- Metro Pushing To Gut CA SB79 Housing-Near-Transit Law (Mar Vista Voice, @lintonjoe Bluesky, Reddit)
- Santa Monica Announces On-Car AI Cameras Will Ticket Bike Lane Violations (SM Next)
- Sports Examiner Reviews Metro Olympics Bus Fleet Plans
- Torched Tries To Get In Line For Olympics Tickets
- SaMo Postpones Parking Fee Increase After Businesses Object (SMDP)
- Homelessness Count Starts Next Week (Sentinel)
- More On Program Providing Carts For Street Vendors (BH Beat)
- Underground Parking Construction Issues With Small Ktown Park (L.A. Local)
- Santa Clarita to Break Ground on Park Next to Rail Station (SCV News)
- Caltrans Completes Malibu PCH Signal Synch Project (Spectrum1)
- Carnage: Driver Killed In Newhall Car Crash (SC Signal)
- Feds Sue CA Over Law Siting Oil Drilling Away From Homes, Schools (LAT)
