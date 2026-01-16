Friday’s Headlines

Skip to Content
Today's stories are presented by HaydenAI

ICE, Metro vs. SB79, Olympics, Santa Monica parking, homelessness, Koreatown, Santa Clarita, Malibu, car-nage, and more

10:02 AM PST on January 16, 2026

2024 Martin Luther King Day parade. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Invades DTLA Fashion District Again (KTLA, KABC, Spectrum1)
    • Construction Workers Flee ICE in Montebello (KTLA)
    • ICE Abducting East L.A. Workers (L.A. Local)
    • ICE Abducts Pomona Uncle Caregiver For Child, After Aunt Was Killed By DUI (KABC)
    • Pasadena Worker/Bus-Rider at Center of Racial-Profiling Lawsuit vs. ICE (Pasadena Now)
    • Community & Family Press for Answers in Off-Duty ICE Agent Killing of Keith Porter Jr. (SFV Sun, Wave)
  • Metro Pushing To Gut CA SB79 Housing-Near-Transit Law (Mar Vista Voice, @lintonjoe Bluesky, Reddit)
  • Santa Monica Announces On-Car AI Cameras Will Ticket Bike Lane Violations (SM Next)
  • Sports Examiner Reviews Metro Olympics Bus Fleet Plans
  • Torched Tries To Get In Line For Olympics Tickets
  • SaMo Postpones Parking Fee Increase After Businesses Object (SMDP)
  • Homelessness Count Starts Next Week (Sentinel)
  • More On Program Providing Carts For Street Vendors (BH Beat)
  • Underground Parking Construction Issues With Small Ktown Park (L.A. Local)
  • Santa Clarita to Break Ground on Park Next to Rail Station (SCV News)
  • Caltrans Completes Malibu PCH Signal Synch Project (Spectrum1)
  • Carnage: Driver Killed In Newhall Car Crash (SC Signal)
  • Feds Sue CA Over Law Siting Oil Drilling Away From Homes, Schools (LAT)

Streetsblog will be off Monday for Martin Luther King, Jr. Day

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

