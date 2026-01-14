Wednesday’s Headlines

- Continuous ICE Terror In So Cal (NBC4)
- County Moves To Create ICE-Free Zones (KABC, BH Beat)
- ICE Impacting School Attendance (Public Press)
- Streets for All Alert: Tell Committee To Not Rubber Stamp LAX Gridlock
- More On Metro Valley-Westside Rail (NBC4, The Source)
- Take Metro To Martin Luther King Jr. Day Parade (The Source)
- Council Approves Housing At Pasadena Kaiser Site (SGV Trib)
- Carnage: Driver Killed In Burbank Crash (KTLA, KCAL)
- Person Killed In Riverside Wrong-Way 215 Freeway Crash (KABC)
- Friends, First Responders On Malibu Crash That Killed Four (KTLA)
- Driver Who Killed Athlete Pleads Not Guilty (CCWW News)
- DUI Driver Damages Landscaped Median (Larchmont Buzz)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA