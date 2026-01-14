Skip to Content
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

ICE, LAX roadway expansion, Sepulveda subway, MLK parade, Pasadena, car-nage, and more

8:20 AM PST on January 14, 2026

Metro’s recommended alternative for heavy rail connecting the Westside with the Valley

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Metro

Metro Committee Approves Sepulveda Rail Alignment, Postpones Torrance Rail Approval

Plus: Metro announces a testing snag which means a likely delay for the D Line opening, and supports Foothill A Line extension to Claremont

January 14, 2026
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

ICE, Sepulveda and Torrance Metro rail, Rail2Rail path, care-based services, Olympics, Measure ULA, Monrovia, Little Tokyo, car-nage, and more

January 13, 2026
Sepulveda Transit

Metro Recommends Heavy Rail Subway for Valley-Westside Sepulveda Transit Project

Ding, dong, the monorail is (nearly) dead!

January 12, 2026
The Week In...

This Week In Livable Streets

Metro board committees, Satoru Tsuneishi Park opening, Santa Fe Dam ride, and more

January 12, 2026
Today's Headlines

Monday’s Headlines

ICE, Sepulveda rail, Culver CityBus, potholes, Larchmont, car-nage, and more

January 12, 2026
SGV Connect

SGV Connect 145: Phoenix Tso of L.A. Public Press and the Altadena Fires

Struggles are plenty: insurance claims, fire remediation, lost income, lost neighbors and customers, and real estate development

January 9, 2026
