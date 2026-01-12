Monday’s Headlines

- Angelenos Rally Against ICE (L.A. Taco, LAist, WeHo Times)
- ICE Abductions In Downey (Downey Patriot, KABC)
- Metro Staff Recommend Heavy Rail Sepulveda Alternative, Over Monorail (SoCal Transiteer, Daily Bruin, Urbanize)
- The Monorail Is Pretty Much Dead (Nick Andert YouTube)
- Culver City Bus Service Changes in Effect Today (CC Crossroads)
- L.A. City Has Repaired 2,400 Potholes Lately (Daily News, Mayor Bass press release)
- How To File Pothole Damage Claim (LAist)
- Commemorating Larchmont's Bike Parking (Larchmont Buzz)
- Carnage: Driver Kills San Dimas Cyclist (Biking in L.A.)
- Study: Protected Bike Lanes Boost Bicycling (Biking in L.A.)
