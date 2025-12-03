Skip to Content
Wednesday’s Headlines

ICE, CicLAvia sponsorship, UCLA to E Line, South Pasadena, Santa Monica, Pasadena, car-nage, and more

9:12 AM PST on December 3, 2025

Stranger Things sponsored CicLAvia on Melrose. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Targets Southeast L.A. County (L.A. Taco)
  • Torched On CicLAvia and Mega-Event Sponsorship
  • Bus vs. Bike vs. Car Race from UCLA to E Line (Bruins4BetterTransit)
  • More HLA Board of Public Works Appeals On Friday (Biking in L.A., Bikas)
  • So Pas Caltrans 710 Tenants Face Obstacles To Purchase Homes (SPR)
  • Waymo Defies SaMo City Order (SMDP)
  • Pasadena Cyclists Distribute Turkeys (PCSC)
  • Carnage: Person Killed In Mid-City Multi-Car Crash (KTLA, KABC)
    • San Bernardino Hit-and-Run Driver Drags Stroller, Severely Injuring Two Children (KCAL)
    • Person Killed In Huntington Beach Multi-Car Crash (KTLA)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

