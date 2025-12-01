Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI

Advertisement opens in a new tab.

Today's Headlines

Monday’s Headlines

9:21 AM PST on December 1, 2025

New community crosswalks – photo via Peoples Vision Zero Instagram

  • ICE Terror Continues:
    • Trump Admin Makes False Claims About Assaults On ICE (LAT)
    • ICE Forcing Workers To Deport (SFV Sun)
    • ICE Detains Immigrants Past Court Ordered Dates (LAT)
  • Next City Profiles L.A. Community Crosswalk Efforts
  • Malibu Council Approves $50M PCH Safety Upgrades (SMDP)
  • Workers Protest Unsafe Conditions, While LAX Approves Gridlock (Mar Vista Voice)
  • More On First Ever Measure HLA Appeals Hearing (Bikas)
  • More On Metro ESFV Light Rail Plans (SFV Sun)
  • La Cañada To Add Some Red Curbs, Due To CA Daylighting (Outlook)
  • Carnage: Two Killed In Freeway Crash In Downey (Patriot)
    • Details Scant On South L.A. Crash That Killed Cyclist (KCAL)
    • Arleta Driver Crashes Into Ambulance, Hospitalizing Five People (LAT, KTLA, KCAL)
    • Colton DUI Driver Kills Two, Injures Four (KABC)
    • Motorcyclist Injured In Chatsworth Crash That Sparked Brush Fire (KTLA)
    • Redondo Bch Driver Damages Electric Infra, Causing Blackout (KTLA)
    • Driver Crashes Into WeHo Storefront (WeHo Times)
    • Driver Rescued From Rollover Crash In Newhall Ranch (SC Signal)
  • Cities Across U.S. Fail To Curb Traffic Deaths (LAist)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

fundraisers

Support Streetsblog L.A. Today for a Better 2026

As 2025 comes to a close, we’re asking for your support to keep independent, people-centered transportation journalism alive in Los Angeles.

December 2, 2025
SGV

Baldwin Park Update: Progress on Path and Park Projects

The new connection from Walnut Creek Nature Park to the greenway walk/bike path is just about finished, and the huge expansion on Barnes Park is trooping along

December 2, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

Metro board meeting, L.A. City Council District 1 not-quite-debate, 105 Freeway widening, Measure M, and more

December 1, 2025
91 Freeway widening

Metro Committee Approves $7M to Tee Up 91 Freeway Widening

Metro and Caltrans anticipate spending roughly $200M to add one more westbound lane for nearly four miles through the cities of Artesia and Cerritos

December 1, 2025
Streetsblog CAL

UCLA Report Shows How Freeway Construction Last Century Was Used to Destroy and Divide Communities of Color

“Understanding the history of racism in freeway development can inform restorative justice in these areas.”

November 26, 2025
See all posts