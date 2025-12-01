Monday’s Headlines

- ICE Terror Continues:
- Next City Profiles L.A. Community Crosswalk Efforts
- Peoples Vision Zero Adds West Valley Crosswalks
- Malibu Council Approves $50M PCH Safety Upgrades (SMDP)
- Workers Protest Unsafe Conditions, While LAX Approves Gridlock (Mar Vista Voice)
- More On First Ever Measure HLA Appeals Hearing (Bikas)
- More On Metro ESFV Light Rail Plans (SFV Sun)
- La Cañada To Add Some Red Curbs, Due To CA Daylighting (Outlook)
- Carnage: Two Killed In Freeway Crash In Downey (Patriot)
- Details Scant On South L.A. Crash That Killed Cyclist (KCAL)
- Arleta Driver Crashes Into Ambulance, Hospitalizing Five People (LAT, KTLA, KCAL)
- Colton DUI Driver Kills Two, Injures Four (KABC)
- Motorcyclist Injured In Chatsworth Crash That Sparked Brush Fire (KTLA)
- Redondo Bch Driver Damages Electric Infra, Causing Blackout (KTLA)
- Driver Crashes Into WeHo Storefront (WeHo Times)
- Driver Rescued From Rollover Crash In Newhall Ranch (SC Signal)
- Cities Across U.S. Fail To Curb Traffic Deaths (LAist)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA