Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

11:25 AM PDT on October 29, 2025

Mixed-Use construction viewed from the Expo/Bundy E Line Station last week. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • Caltrans Looks To Add Protected Bike Lanes To Much Of PCH Thru LB (Watchdog)
  • Eastsider Profiles L.A. City Unarmed Response Program, Also FAQ
  • Tell LAX Not To Worsen Gridlock (Streets for All)
  • Culver City Approves Start Of Sepulveda Redesign (CC Crossroads)
  • Caltrans $70M Santa Monica Blvd & Alvarado Street Rehab Includes Bus Lanes (Urbanize)
  • Finish The Ride Facilitates Safer Streets (SC Signal)
  • 600+Unit Mixed Use Construction Next To Bundy Station (Urbanize)
  • CA Tells Glendale To Comply With State ADU Law (GNP)
  • Carnage: Century City Hit-and-Run Driver Kills Person (KCAL)
    • Person Killed In Head-On Sierra Highway Crash (SC Signal)
  • Downey Patriot Urges Pedestrian Visibility For Halloween
  • Scientists: Climate Chaos Is Happening (LAT)
  • So Cal Wildfire-Prone Heat Wave Continues (KCAL, SMDP)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

