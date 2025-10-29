Wednesday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- ICE Crackdown Pushes Some People to Leave U.S. (Capital & Main)
- Caltrans Looks To Add Protected Bike Lanes To Much Of PCH Thru LB (Watchdog)
- Eastsider Profiles L.A. City Unarmed Response Program, Also FAQ
- Tell LAX Not To Worsen Gridlock (Streets for All)
- Culver City Approves Start Of Sepulveda Redesign (CC Crossroads)
- Caltrans $70M Santa Monica Blvd & Alvarado Street Rehab Includes Bus Lanes (Urbanize)
- Finish The Ride Facilitates Safer Streets (SC Signal)
- 600+Unit Mixed Use Construction Next To Bundy Station (Urbanize)
- CA Tells Glendale To Comply With State ADU Law (GNP)
- Carnage: Century City Hit-and-Run Driver Kills Person (KCAL)
- Person Killed In Head-On Sierra Highway Crash (SC Signal)
- Downey Patriot Urges Pedestrian Visibility For Halloween
- Scientists: Climate Chaos Is Happening (LAT)
- So Cal Wildfire-Prone Heat Wave Continues (KCAL, SMDP)
