Monday’s Headlines

10:40 AM PDT on October 27, 2025

Screengrab of LAX Gridlock website

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

This Week In Livable Streets

Active Streets Corazón del Valle open streets this Sunday, Halloween, SB 79 at PLUM, and more

October 27, 2025
SGV

SGV Connect Episode 143: A Line Extension Tour

Streetsblog walks, talks, and eats the brand new Metro A Line Extension in Glendora, San Dimas, La Verne and Pomona.

October 27, 2025
Friday’s Headlines

October 24, 2025
Union Station

Metro Board Approves Union Station Run-Through Tracks Project

Construction of the initial phase of "Link US" Union Station upgrades - including a new rail bridge over the 101 Freeway - is expected to get underway in 2026

October 23, 2025
Thursday’s Headlines

October 23, 2025
