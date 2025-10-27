Monday’s Headlines

- Shots Fired As ICE Captures TikTok Journalist (L.A. Taco)
- Nick Andert Video Explains LAX Massive Roadway Expansion
- Fight This Awful LAX Project (LAX Gridlock)
- More On Metro Approving Union Station Run-Through Tracks (Urbanize)
- Pasadena Adopts Goal Of Zero Traffic Fatalities By 2035 (Pasadena Now)
- Coalition Urges Metro Bus Electrification (KCRW)
- 90-Unit Affordable Housing Opens In Pomona (SGV Trib)
- Crosswalk Collective Adds Facility At 4th/Serrano In Ktown (Reddit)
- Ride Metro Free On Election Day November 4 (SaMo Next)
- Caltrans Work On Santa Monica Blvd and Alvarado (SM Mirror, Biking in L.A.)
- WeHo PickUp Shuttle Ending Thursday Night Service (WeHo Times)
- Carnage: Santa Monica Hit-and-Run Driver Killed Two Peds On Sidewalk (LAT, KTLA, KABC, Biking in L.A., SMDP, SM Mirror, Westside Current)
- Fed Sec'y Duffy Threatens To Yank $160M Over CA Noncitizen Licenses (LAT, Daily News)
- L.A./Toronto Mayors Making Bicycling Bet (Biking in L.A.)
