Wednesday’s Headlines

- ICE Targets Courthouses, Detains Another Citizen (L.A. Taco)
- Judge Orders National Guard Deployment Out of L.A. (LAT, KABC)
- L.A. Podcast Talks ICE, LAPD, and More
- ICE Detains LB Restauranteur (Watchdog)
- ICE Terror Takes Toll On Childcare Workers (Daily News)
- More On LAPD Cuffing Crosswalk Volunteer (LAist, Spectrum1, Daily Breeze)
- LAPD Victim's Loved Ones Push For Reforms (BH Beat)
- Tenant Advocates Push County For Eviction Moratorium (Public Press)
- Delayed Safer Streets Project Coming To Griffith Park (Eastsider)
- YIMBY Group Threatens To Sue Over CA Suspending Duplex Law In Fire Recovery Areas (Politico)
- Metrolink Train Kills Pedestrian On Tracks In Pacoima (KTLA)
- Carnage: Hit-and-Run Driver Kills South L.A. Pedestrian (KTLA)
- Two Transported In Santa Clarita Crash (SC Signal)
