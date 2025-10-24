Skip to Content
Today's Headlines

Friday’s Headlines

8:14 AM PDT on October 24, 2025

L.A. River bike/walk path along Griffith Park. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Union Station

Metro Board Approves Union Station Run-Through Tracks Project

Construction of the initial phase of "Link US" Union Station upgrades - including a new rail bridge over the 101 Freeway - is expected to get underway in 2026

October 23, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

October 23, 2025
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

October 22, 2025
Traffic Enforcement

Malibu Marks Two Years Since Tragic PCH Crash, Highlights Major Safety Progress

“That day became a turning point. Malibu has been united in one purpose — to make PCH safer for everyone.”

October 21, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

October 21, 2025
