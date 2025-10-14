Skip to Content
Tuesday’s Headlines

11:40 AM PDT on October 14, 2025

CicLAvia last Sunday. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

This Week In Livable Streets

Metro board committee meetings, 710 Freeway, East SFV rail, and more

October 13, 2025
CicLAvia Turns 15, Enlivens the Heart of L.A. – Open Thread

Tens of thousands of people participated in another great CicLAvia event yesterday - through Boyle Heights, Chinatown, MacArthur Park, Little Tokyo, and Downtown L.A.

October 13, 2025
Monday’s Headlines

October 13, 2025
Friday’s Headlines

October 10, 2025
Parking Titan Donald Shoup’s Legacy Continues

A new book and a new UCLA center honor the world's foremost expert on parking, Donald Shoup, who passed away in February

October 9, 2025
