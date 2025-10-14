Tuesday’s Headlines

- ICE Terror: 20 Abducted In SFV (L.A. Taco)
- Permanent Fence Coming to MacArthur Park (Urbanize)
- Pasadena Plans To Eliminate Traffic Deaths (Pasadena Now)
- Walking Shouldn't Be Dangerous (Councilmember Yaroslavsky)
- LAX Massive Road Widening Project Under Construction (Century City News)
- Bass Wants To Pause ULA Mansion Tax For Palisades-Fire-Lots Sales (Century City News)
- Charter Reform Needs To Include Capital Infrastructure (Investing in Place)
- Culver City Could Do 5-Year Capital Improvement Plan (CC Crossroads, Crescent)
- Biking in L.A. Recaps Sunday's CicLAvia
- Venice Rainbow Crosswalk Revamp (Yo Venice)
- Carnage: LAPD Seeks Pico Union Hit-and-Run Driver Who Killed Cyclist (KTLA)
- Rains Flood SFV, Santa Clarita Roadways/Freeways (KCAL, KTLA)
