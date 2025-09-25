Thursday’s Headlines

- So. Cal. ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Streetsblog Endorses Yes on Prop 50
- Deliver Bot Blocks Person Using Wheelchair (LAT)
- More On L.A. City's Future Speed Camera Program (Beverly Press)
- More On Long Beach Studebaker Complete St. Project (Urbanize)
- More Photos Of Pomona A Line Opening (CC Clarion)
- L.A. City Council Helped Pass CA Transit Density Bill SB79 (Future Is L.A.)
- Larchmont Buzz Shares Maps Showing SB79 Impacts
- Split Council Approved Parking Motion Last Week (@lintonjoe Bluesky)
- Community Installs Crosswalks In Tarzana (@jonrawlingscd3 Instagram)
- South Pas Bike To School Day On October 7 (South Pasadenan)
- Carnage: Three People Injured In Newhall Crash (SC Signal)
- Orange Approves $1M Fix To Stop Drivers Crashing Into Circle Fountain (KABC)
