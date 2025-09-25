Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

9:48 AM PDT on September 25, 2025

Pomona A Line opening day. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

Metrolink

New ‘Electrolink’ Report Calls For Metrolink Improvements

Californians for Electric Rail has a new report out that supports public investment to make Metrolink train service better, faster, and more competitive with car travel

September 24, 2025
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

September 24, 2025
bike lanes

Eyes on the Street: Culver City Robertson Improvements Under Construction

Culver City is nearly done transforming one long block of Robertson Boulevard to be a safe bike/walk/transit first/last mile connection to the Metro E Line Station

September 22, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

September 22, 2025
Today's Headlines

Monday’s Headlines

September 22, 2025
See all posts