Today's Headlines

Friday’s Headlines

6:36 AM PDT on September 19, 2025

Metro 2024-2025 ridership by station – by Redditor misken67

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • Metro A Line Extension To Pomona Opens Today (LAT, LAist)
    • Metro Explains the Glendora to Pomona Extension
  • New Map/Analysis Of Metro Ridership By Station (misken67 Reddit)
  • SAFE Celebrates 10 Years (CV Weekly)
  • How Metro Says Its Fighting Crime On Transit (SMDP)
  • Union Station Train Festival This Weekend (Beverly Press)
  • La Cañada Council Nixes Angeles Crest Highway Project (LCF Outlook)
  • Carnage: One Bystander Dead, Several Injured In LB Road Rage Crash (KCAL, KTLA)
    • Brea Driver Injured By Rod Debris On Freeway (NBC4)
    • Culver City Driver Crashes Into Six Cars (CC Crossroads)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Metro

Metro Pomona A Line Extension is Open

With nine new miles of light rail, four new stations - Glendora, San Dimas, La Verne, and Pomona - the world's longest light rail line now extends 57.6 miles from Pomona through Pasadena and downtown L.A. to Long Beach.

September 19, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

September 18, 2025
Metro

Metro Planning Committee Approves $85M for Bike/Ped Project Grants

The Metro Board Planning and Programming Committee approved $85.5 million for 16 grants to cities for walk and bike projects. Most make first/last mile transit connections and serve Olympics mobility.

September 17, 2025
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

September 17, 2025
bus lanes

Eyes on the Street: New Florence Avenue Bus Lanes

Just west of the Florence A Line Station, L.A. County has installed bright red bus only lane pavement markings

September 16, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

September 16, 2025
