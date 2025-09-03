Wednesday’s Headlines

- ICE Attack Continues
- SaMo Bus Lane Camera Enforcement Now Issuing Tickets (SMDP)
- WeHo Bus Lane Camera Enforcement Now Issuing Tickets (WeHo Times)
- More On Metro Early Construction Potholing For BRT In Burbank (Leader)
- Culver City Installing Raised Crosswalk At Coombs (CC Crossroards)
- Glendale Considering Allowing Dockless E-Bike Bike-Share (CV Weekly)
- SaMo E-Bike Voucher Program A Success (SM Next)
- Highland Pk Metro Station Has New Easy-to-Use Bathroom (Eastsider)
- Boyle Heights Company 'Thousand' Manufactures Bike Helmets (Eastsider)
- 64-Unit 32-Parking Affordable Housing Planned For Eagle Rock (Urbanize)
- Tesla Takedown Activists Continue and Expand Campaign (LA Progressive)
- Company Planning Ferry Service - Malibu/SaMo/Marina Del Rey (LAT)
- Metro Bus Driver Kills Person Asleep In Road At Harbor Gateway (KCAL)
- Carnage: In Van Nuys, DUI Driver T-Bones, Kills Driver (KTLA, KABC, NBC4)
- New Book Relates Black History Of Altadena (Public Press)
- Scientist Repudiate Trump Climate Report (LAT)
- Anaheim Considers Gondola To Connect Attractions (KTLA)
- COVID Rising Across California, Masks Urged (LAT)
- It's Hot, Heat Advisories Extended (KCAL)
