Special Features

Wednesday's Headlines

8:46 AM PDT on September 3, 2025

Throne station restroom – photo via Metro

  • ICE Attack Continues
    • Hundreds of New ICE Agents Arrive (L.A. Taco)
    • Feds Arrest Tow-Truck Driver Who Towed Unmarked ICE Car (L.A. Taco)
    • Padilla, Shiff Demand Federal Deployment Details (LAT)
  • SaMo Bus Lane Camera Enforcement Now Issuing Tickets (SMDP)
  • WeHo Bus Lane Camera Enforcement Now Issuing Tickets (WeHo Times)
  • More On Metro Early Construction Potholing For BRT In Burbank (Leader)
  • Culver City Installing Raised Crosswalk At Coombs (CC Crossroards)
  • Glendale Considering Allowing Dockless E-Bike Bike-Share (CV Weekly)
  • SaMo E-Bike Voucher Program A Success (SM Next)
  • Highland Pk Metro Station Has New Easy-to-Use Bathroom (Eastsider)
  • Boyle Heights Company 'Thousand' Manufactures Bike Helmets (Eastsider)
  • 64-Unit 32-Parking Affordable Housing Planned For Eagle Rock (Urbanize)
  • Tesla Takedown Activists Continue and Expand Campaign (LA Progressive)
  • Company Planning Ferry Service - Malibu/SaMo/Marina Del Rey (LAT)
  • Metro Bus Driver Kills Person Asleep In Road At Harbor Gateway (KCAL)
  • Carnage: In Van Nuys, DUI Driver T-Bones, Kills Driver (KTLA, KABC, NBC4)
    • Driver Dies Crashing Off Sylmar Freeway, Igniting Brush Fire (KCAL, SC Signal)
    • Santa Ana DUI Driver Kills Cyclist (KTLA)
  • New Book Relates Black History Of Altadena (Public Press)
  • Scientist Repudiate Trump Climate Report (LAT)
  • Anaheim Considers Gondola To Connect Attractions (KTLA)
  • COVID Rising Across California, Masks Urged (LAT)
  • It's Hot, Heat Advisories Extended (KCAL)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

