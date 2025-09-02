Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

9:43 AM PDT on September 2, 2025

Farragut Connector in Culver City. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues
    • ICE Abducts 12 People From Studio City Car Wash (L.A. Taco)
    • ICE Abducts LB Car Wash Workers (Watchdog)
    • Judge Rules Trump So Cal Troop Deployment Was Illegal (LAT, LAist, KABC, NBC4, KCAL)
    • Eastside Churches Respond To ICE Terror (BH Beat)
  • Metro Doing Utility Work On NoHo-Pasadena BRT Project (MyBurbank)
  • Take Another LADOT Online Survey - About Ktown New Hampshire/Berendo Bikeway Project (Biking in L.A.)
  • Brightline Vegas High-Speed Rail Construction Progress (Urbanize)
  • Torched Looks Into LA28 Sustainability Plan
  • Culver City Installs Art Completing Farragut Walkway Project (CC Crossroads)
  • Carnage: Long Beach Driver Kills Scooter Rider (KTLA, LB Post)
    • Person Killed In 405 Freeway Crash In Sawtelle (CCW News)
    • Apparent DUI Driver Kills Long Beach Motorcycle Rider (LB Post)
    • One Dead, One Injured In Car-Motorcycle Crash On South L.A. Freeway (NBC4)
    • Speeding Driver Crashes, Flips Car In WeHo (WeHo Times)
    • Driver Crashes Off 14 Freeway, Injuring Two (SC Signal)
    • Riverside County Driver Kills Rider, 2 Horses (NBC4)
    • Driver Crashes Into Metro A Line, King Taco In East L.A. (KTLA, KABC)
    • Manslaughter Charges For Driver Who Killed Person At LB Bus Bench (LB Post)
    • Pinned Driver Rescued From Multi-Car Crash On 5 Freeway (SC Signal)
  • 101 Freeway Wildlife Crossing Nearly Complete (KCAL)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

SGV

Give Your Input on Monterey Park’s Garvey Ave Redesign

Take the city’s survey and help set priorities for the project’s proposed mix of improvements for cyclists, pedestrians, transit riders, and drivers.

September 2, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

September 2, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

August 28, 2025
Parking

L.A. Council Committee Approves Step toward Eliminating Parking Requirements

Off-street parking at new developments is not going away. If the city doesn't require parking, developers will still build parking.

August 27, 2025
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

August 27, 2025
See all posts