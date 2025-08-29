Friday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- ICE Raids Westlake Home Depot (L.A. Taco)
- Vigil Today For 6 Workers ICE Abducted At Car Wash (Pasadena Now)
- ICE Detainees Held In Overcrowded Jails (LAT)
- Torrance Police Accept Reforms After Racism Scandal (LAT, LAist, KCAL)
- Long Beach Sees Fewer Speeding Tickets, More Crash Deaths (LB Post)
- Some Oppose Glendale Zoning Allowing Parking Lots To Convert To Housing (GNP)
- L.A. Forgot About Shade (LAT)
- LAT Looks At Stairway Reforms To Facilitate More Housing
- NBC4 Critical Of Ktown Landlords Converting Parking To ADUs
- First Phase Of South Gate Orchard River Park Opens (Urbanize)
- Carnage: Torrance Multi-Car Crash Transports One To Hospital (KCAL)
- CA High-Speed Rail Plans To Lay Tracks In 2026 (KTLA)
Streetsblog will be off Monday for Labor Day
