Today's Headlines

Friday’s Headlines

9:43 AM PDT on August 29, 2025

Crew at work on the Cedar Viaduct’s arches. Photos by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
    • ICE Raids Westlake Home Depot (L.A. Taco)
    • Vigil Today For 6 Workers ICE Abducted At Car Wash (Pasadena Now)
    • ICE Detainees Held In Overcrowded Jails (LAT)
  • Torrance Police Accept Reforms After Racism Scandal (LAT, LAist, KCAL)
  • Long Beach Sees Fewer Speeding Tickets, More Crash Deaths (LB Post)
  • Some Oppose Glendale Zoning Allowing Parking Lots To Convert To Housing (GNP)
  • L.A. Forgot About Shade (LAT)
  • LAT Looks At Stairway Reforms To Facilitate More Housing
  • NBC4 Critical Of Ktown Landlords Converting Parking To ADUs
  • First Phase Of South Gate Orchard River Park Opens (Urbanize)
  • Carnage: Torrance Multi-Car Crash Transports One To Hospital (KCAL)
  • CA High-Speed Rail Plans To Lay Tracks In 2026 (KTLA)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

