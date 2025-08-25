Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI

Monday’s Headlines

10:08 AM PDT on August 25, 2025

Fountain Avenue in West Hollywood. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • Motion to End Parking Minimums At City Planning Committee (SFA alert)
  • LAist Interviews Supervisor Janice Hahn Regarding Metro, Olympics
  • Pro-Bike Group Pushes WeHo To Install Bike Counters On Fountain Ave (WeHo Times)
  • Cm Cole Opposes Pasadena Hydrogen Bus Plan (Pasadena Now)
  • San Bernardino Completes $244M Bridge Widening (LAist)
  • City To Eliminate Obsolete Bike License Requirement (Pasadena Now)
  • Carnage: Four Dead In Temecula Crash (LAT, KABC)
    • Six Hurt In Suspected DUI Crash In LB (LB Post)
    • South L.A. Community Mourns Cyclist Killed By Hit-and-Run Driver (Biking in L.A., KABC)
    • Two People Transported To Hospital After Valencia Crash (SC Signal)
    • Driver Plunges 1,000 Feet Off Forest Embankment Injuring One (Pasadena Now, NBC4)
    • Suspected DUI Driver Crashes Into Historic Orange Fountain (NBC4)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

Metro

Eyes on the Street: New Rail-Type Gates on Metro G Line Busway

G Line bus riders have probably seen the new rail-type gates installed at Hayvenhurst Avenue in the Sepulveda Basin Recreation Area

August 25, 2025
hit and run

Sunday Morning: A Memorial Roll Out for 12yo Michael Smith, Killed in a Violent Hit-and-Run Last Month in South L.A.

Join the East Side Riders, SAFE, Faith for SAFE Streets, and members of Michael Smith's family for breakfast, a ghost tire installation, and a memorial ride honoring Michael's life and calling for change.

August 23, 2025
Today's Headlines

Friday’s Headlines

August 22, 2025
Streetsblog SF

Study: Fire Departments and Street Safety

The Center for Bicyclist and Pedestrian Safety and UC Berkeley's planning department research why fire departments and street safety advocates sometimes clash

August 21, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

August 21, 2025
See all posts