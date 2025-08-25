Monday’s Headlines

- Motion to End Parking Minimums At City Planning Committee (SFA alert)
- LAist Interviews Supervisor Janice Hahn Regarding Metro, Olympics
- Pro-Bike Group Pushes WeHo To Install Bike Counters On Fountain Ave (WeHo Times)
- Cm Cole Opposes Pasadena Hydrogen Bus Plan (Pasadena Now)
- San Bernardino Completes $244M Bridge Widening (LAist)
- City To Eliminate Obsolete Bike License Requirement (Pasadena Now)
- Carnage: Four Dead In Temecula Crash (LAT, KABC)
- Six Hurt In Suspected DUI Crash In LB (LB Post)
- South L.A. Community Mourns Cyclist Killed By Hit-and-Run Driver (Biking in L.A., KABC)
- Two People Transported To Hospital After Valencia Crash (SC Signal)
- Driver Plunges 1,000 Feet Off Forest Embankment Injuring One (Pasadena Now, NBC4)
- Suspected DUI Driver Crashes Into Historic Orange Fountain (NBC4)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA