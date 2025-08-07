Skip to Content
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

9:34 AM PDT on August 7, 2025

Metro Nipsey Hussle TAP cards arrive August 15

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Wednesday’s Headlines

August 6, 2025
highway expansion

South Bay Pauses Planned Metro/Caltrans 405 Freeway Widening

Metro suggested that that the South Bay Cities Council of Governments be responsible for a 405 Freeway project cost overruns. The SBCCOG board declined.

August 5, 2025
Vision Zero

As Community Mourns 9-Year-Old Nadir Gavarrete, Crosswalk Collective Improves Deadly Koreatown Intersection

Fourth grader Nadir Gavarrete was into dinosaurs and playing soccer

August 4, 2025
Monday’s Headlines

August 4, 2025
Metro

Metro Friday Newsbits: Toilets, El Monte Bike Hub, and Bike-Share Limbo

Metro Bike Share on month-to-month extensions, El Monte bike hub smashed again, and Metro expanding easy-to-use Throne toilets

August 1, 2025
