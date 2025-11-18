Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

ICE, ESFV rail, TAP-to-Exit, ULA, L.A. River, Glendale, rain, OC Streetcar, car-nage, and more

10:12 AM PST on November 18, 2025

Tinseltown in the rain. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues
    • ICE Harming Car Wash Workers (LAT)
  • Metro Staff Recommend Against Extending ESFV Light Rail (Urbanize)
    • Staff Report: New Metrolink Station At Van Nuys/San Fernando Road
  • Person Who Stabbed Metro Rider Found Guilty of Murder (LAT)
  • TAP-to-Exit Delays Returning To NoHo, Union Station (KCAL)
    • Taller Faregates Installed At Pershing, MacArthur Appear to Omit Emergency Exit (@coreybarnes Bluesky)
  • Bass, Caruso, Park Push To Exempt Palisades From ULA (LAist)
  • Guerilla Gardeners Green Concrete Section of L.A. River (NPR)
  • La Crescenta Ave. Project Delayed, Expected Done in March (GNP)
  • Record Rains, More Coming (LAist)
    • No Injuries As Rain Topples Tree Onto Big Blue Bus (CCWW News)
  • Carnage: South L.A. DUI Driver Runs Red, Kills Motorist (KTLA, KCAL)
  • OC Streetcar Begins Street-Running Testing (KCAL)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

The Week In...

This Week In Livable Streets

The War on Cars, Burbank-Chandler bike path, Long Beach backbone bikeway, Metro meetings, CicLAvia Things get Stranger, and more.

November 17, 2025
Today's Headlines

Monday’s Headlines

ICE, Orange Avenue Long Beach, Burbank, Measure HLA, Melrose CicLAvia, LAPD, Jesse Marquez, La Cañada, car-nage, and more

November 17, 2025
Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

LADOT

Friday Round-Up: Pico Blvd., Koreatown Circle, and SGV E-Bikes

LADOT installs pedestrian safety upgrades at deadly Ktown intersection. Apply for SGV e-bike vouchers by Monday. LADOT plans major safety upgrades on Pico Boulevard.

November 14, 2025
Today's Headlines

Friday’s Headlines

ICE, rain, Measure HLA, L.A. River path, 5 Freeway widening, Koreatown, LAX, South Gate, Glendale, car-nage and more

November 14, 2025
Open Streets

L.A. Without Open Streets?

Take Action Now! L.A. Metro is gutting Open Streets funding!

November 13, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

November 13, 2025
See all posts