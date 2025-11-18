Tuesday’s Headlines

- ICE Terror Continues
- ICE Harming Car Wash Workers (LAT)
- Metro Staff Recommend Against Extending ESFV Light Rail (Urbanize)
- Staff Report: New Metrolink Station At Van Nuys/San Fernando Road
- Person Who Stabbed Metro Rider Found Guilty of Murder (LAT)
- TAP-to-Exit Delays Returning To NoHo, Union Station (KCAL)
- Taller Faregates Installed At Pershing, MacArthur Appear to Omit Emergency Exit (@coreybarnes Bluesky)
- Bass, Caruso, Park Push To Exempt Palisades From ULA (LAist)
- Guerilla Gardeners Green Concrete Section of L.A. River (NPR)
- La Crescenta Ave. Project Delayed, Expected Done in March (GNP)
- Record Rains, More Coming (LAist)
- No Injuries As Rain Topples Tree Onto Big Blue Bus (CCWW News)
- Carnage: South L.A. DUI Driver Runs Red, Kills Motorist (KTLA, KCAL)
- OC Streetcar Begins Street-Running Testing (KCAL)
