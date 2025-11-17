Skip to Content
Today's Headlines

Monday’s Headlines

ICE, Orange Avenue Long Beach, Burbank, Measure HLA, Melrose CicLAvia, LAPD, Jesse Marquez, La Cañada, car-nage, and more

8:30 AM PST on November 17, 2025

Burbank Chandler bike path. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
    • Law Enforcement Attacks on Immigration Journalists Spike (Public Press)
    • Federal Agent Arrested For Assault In Riverside County (L.A. Taco)
    • The Last Days Of A Notorious Border Patrol Agent (LB Post)
    • Apparent ICE Impersonator Spews Racist Comments At LAX (L.A. Taco)
  • Car-Lite LB Action Alert For Safer Orange Ave., Meeting Wednesday 11/19
  • Strong Towns Burbank Action Alert For Extending Burbank-Chandler Path
  • Public Works Pushes First HLA Appeal To Monday 11/24 (Biking in L.A., Bikas)
  • How Metro Quietly Stopped Enforcing Fares (Daily News)
  • Nimesh in L.A. YouTube Talks Ohio Avenue Bike Lanes
  • Melrose CicLAvia This Sunday 11/23 (KTLA)
  • L.A. Podcast Talks Rent Control and Brazen LAPD Overreach
  • La Cañada To Take Over Angeles Crest Hwy, Improve Safety (Outlook)
  • Carnage: Driver Killed In 2-Car Crash In Boyle Hts. (KTLA, Eastsider)
    • Driver Kills Pedestrian On 405 Freeway In Westchester (Westside Current)
    • Driver Crashes Into Hemet Home, Hospitalizing Four People (KCAL)
    • Two-Car Crash On 101 Freeway In Ventura (KABC)
  • Rest In Power, Jesse Marquez (L.A. Smog Guy)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

