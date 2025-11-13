Skip to Content
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

9:24 AM PST on November 13, 2025

ActiveSGV save open streets alert

  • ICE Raids Continue (L.A. Taco)
  • ActiveSGV Alert: Save Open Streets, Urge Metro To Support Year-Round CicLAvia-Type Events
  • RIP Harbor Environmental Activist Jesse Marquez (LAT)
  • LongBeachIze Praises Under Construction Studebaker Project
  • L.A. Finalizes Plan For Huntington Dr. Bus/Bike/Walk Upgrades (Eastsider)
  • L.A. Council Limits Rent Increases To 4% (LAist, KTLA, KABC, NBC4)
  • L.A. Council Urges Metro To Reject Stadium Gondola (LAT)
  • L.A. Council Looks To Limit LAPD Weapon Use At Protests (LAT)
  • L.A. Council Looks To Worsen Penalties For Unhoused RV Dwellers (LAist)
  • L.A. Council Approves Push To Increase Shade (Beverly Press)
  • Judge Questions L.A. City Homelessness Response (LAist)
  • Culver CityBus Honored With CA Transit Operator Award (CC Crossroads)
  • Metro TAP-to-Exit Security Theater Bottlenecks Return to Some Stations (LAist)
  • L.A. City Budget Crisis Impacts Streets, Infrastructure (Michael Schneider)
  • More On South Whittier Streets/Bike Project (Norwalk Patriot)
  • First Responders Drill At New Metro Subway Station (Beverly Press)
  • Carnage: Hit-and-Run Driver Kills Person In Hollywood (NBC4)
    • Hit-and-Run Driver Kills Person in Wheelchair Crossing Yucca Valley Street (KTLA)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

