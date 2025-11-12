Skip to Content
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

9:31 AM PST on November 12, 2025

LAX PeopleMover at Metro LAX Station earlier this year. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues: Eastside Communities Organize Resistance (BH Beat)
  • LAX PeopleMover Opening Pushed Back To Late 2026 (Biz Journal)
  • Metro Seeks Eastside Volunteers For 710 Freeway Expansion Advisory Committee (BH Beat)
  • L.A. City Plans To Cap Rent Increases At 3% (LAT)
  • Tiny Home Housing Plagued By Various Problems (Public Press)
  • Metro Hosts Update On Santa Clarita 5 Freeway Widening (SC Signal)
  • Waymo Robotaxis Will Drive On Freeways (NBC)
  • Long Beach Breaks Ground On $6M L.A. River Park (LB Post)
  • Carnage: Driver Kills Long Beach Pedestrian (KTLA)
    • One Person Killed In Sunland Freeway Crash (KTLA, NBC4)
    • CSU Fullerton Athlete, Riding E-Scooter, Died From Car Crash Injuries (LAT, KABC)
    • Injured Driver Rescued After Crashing Off Slope In Big Bear (NBC4)
    • Updates On Malibu and CD5 Trials (Biking in L.A.)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

