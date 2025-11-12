Wednesday’s Headlines

- ICE Terror Continues: Eastside Communities Organize Resistance (BH Beat)
- ICE Detains Foster Youth Advocate (Public Press)
- San Fernando Hosts ICE Forum (SFV Sun)
- LAX PeopleMover Opening Pushed Back To Late 2026 (Biz Journal)
- Metro Seeks Eastside Volunteers For 710 Freeway Expansion Advisory Committee (BH Beat)
- L.A. City Plans To Cap Rent Increases At 3% (LAT)
- Tiny Home Housing Plagued By Various Problems (Public Press)
- Metro Hosts Update On Santa Clarita 5 Freeway Widening (SC Signal)
- Waymo Robotaxis Will Drive On Freeways (NBC)
- Long Beach Breaks Ground On $6M L.A. River Park (LB Post)
- Carnage: Driver Kills Long Beach Pedestrian (KTLA)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA