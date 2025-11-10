Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Monday’s Headlines

10:42 AM PST on November 10, 2025

Wilshire/Western Station bike lockers. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • LA Podcast Reviews Last Week's Election Results
  • ICE Terror Continues
    • ICE Agent Draws Gun On OC Motorist (KTLA)
    • Burbankers Protest Continued ICE Abductions At U-Haul (Leader)
  • SBLA Vid on How To Use Metro Bike Lockers
  • LAT Vid Looks to Future of Baldwin Hills Oil Fields
  • Future Is L.A. Looks At Next Fights Over SB79 TOD Housing
  • LAPD Fail To Report Officer Domestic Violence (LAT)
  • LAPD Hiring Is Overshooting Its Budget (LAT)
  • South Pas Bike Bus Changing Morning Commutes (SPR)
  • Public Press Critical Of Hernandez Supporting Sweeps
  • Firefighters Rescue Person Trapped Under E Line Train In Westwood (LAT)
  • New DIY Crosswalk Group (@peoplesvisionzero Instagram)
  • How To Succeed Car-Free In Hollywood (Variety, Biking in L.A.)
  • Carnage: E-Scooter Rider Killed In Car Crash In Rancho Cucamonga (KTLA)
    • Two Killed Crashing Off Jurupa Valley Freeway (KTLA, NBC4, NBC4)
    • Suspect Arrested In Deadly Dana Point Hit-and-Run Crash (KCAL, SGV Trib)
    • One Dead, Two Airlifted In Saugus Car Crash (SC Signal)
    • DUI Driver Kills Off Duty LAPD Officer In Santa Clarita Crash (KHTS)
    • Dozens Injured In San Bernardino County Church Bus Crash (KTLA, KABC)
    • Family Seeks Justice For Motorcyclist Killed By South L.A. Hit-and-Run Driver (KTLA)
    • Two More Car Crashes On Fountain Avenue (WeHo Times)
    • Driver Injured Crashing Into House In Saugus (SC Signal, KHTS)

Streetsblog will be off tomorrow for Veterans Day, returning Wednesday

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

bus lanes

Friday News Bits: Sunset Blvd, Ohio Avenue, Smart Curbs, and More

Sunset Blvd bus lanes, Ohio Avenue bike upgrade, South Whittier bike lanes, and DTLA curb camera tech

November 7, 2025
SGV

Pomona Approves Rent Control

Three years in the making, Pomona's pared-back Rent Stabilization Ordinance passed in a 4-2-1 split vote

November 7, 2025
AI

Sponsored Post: AI in Action, How Hayden AI is Solving Real-World Mobility Challenges

November 6, 2025
affordable housing

New Affordable Housing Coming to Baldwin Park

The 51-unit development by the Cesar Chavez Foundation sits downtown by the train station.

November 6, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

November 6, 2025
See all posts