Monday’s Headlines

- LA Podcast Reviews Last Week's Election Results
- ICE Terror Continues
- SBLA Vid on How To Use Metro Bike Lockers
- LAT Vid Looks to Future of Baldwin Hills Oil Fields
- Future Is L.A. Looks At Next Fights Over SB79 TOD Housing
- LAPD Fail To Report Officer Domestic Violence (LAT)
- LAPD Hiring Is Overshooting Its Budget (LAT)
- South Pas Bike Bus Changing Morning Commutes (SPR)
- Public Press Critical Of Hernandez Supporting Sweeps
- Firefighters Rescue Person Trapped Under E Line Train In Westwood (LAT)
- New DIY Crosswalk Group (@peoplesvisionzero Instagram)
- How To Succeed Car-Free In Hollywood (Variety, Biking in L.A.)
- Carnage: E-Scooter Rider Killed In Car Crash In Rancho Cucamonga (KTLA)
- Two Killed Crashing Off Jurupa Valley Freeway (KTLA, NBC4, NBC4)
- Suspect Arrested In Deadly Dana Point Hit-and-Run Crash (KCAL, SGV Trib)
- One Dead, Two Airlifted In Saugus Car Crash (SC Signal)
- DUI Driver Kills Off Duty LAPD Officer In Santa Clarita Crash (KHTS)
- Dozens Injured In San Bernardino County Church Bus Crash (KTLA, KABC)
- Family Seeks Justice For Motorcyclist Killed By South L.A. Hit-and-Run Driver (KTLA)
- Two More Car Crashes On Fountain Avenue (WeHo Times)
- Driver Injured Crashing Into House In Saugus (SC Signal, KHTS)
Streetsblog will be off tomorrow for Veterans Day, returning Wednesday
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA